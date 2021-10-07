Bank of America заявил об уязвимости Украины в условиях роста цен на энергоносители

Москва, 7 октября. Украина будет наиболее уязвимой среди стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки при подорожании энергоносителей в связи с опасениями глобальной рефляции, говорится в обзоре Bank of America.

Аналитики организации считают, что высокие расходы на энергию могут сказаться на текущем счете страны, доля энергоносителей в структуре импорта которой составляет 15-20%. Увеличение энергозатрат также может привести к финансовым обязательствам из-за регулируемых и сильно политизированных розничных тарифов на газ, считают эксперты. По их мнению, это уже создает проблемы для «Нафтогаза».

Кроме того, обязательство Украины ежегодно выплачивать более 5 млрд долларов по внешнему долгу в течение следующих трех увеличит зависимость страны от условий таких заимствований и их стоимости. Ответом на рефляцию может стать политика, направленная на сокращение государственного дефицита, считают аналитики. Однако, по их словам, это может ограничить перспективы роста украинской экономики.

Как стало известно ранее, украинские власти хотят заставить «Оператора ГТС Украины» передать 1,8 млрд долларов в пользу «Нафтогаза». Предполагается, что на эти деньги страна сможет приобрести недостающие для отопительного сезона объемы голубого топлива.