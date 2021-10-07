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Кабмин России обсуждает вопрос повышения порога инвестирования средств ФНБ

  /   Обновлено: 07 октября 2021 20:44
Экономика
Кабмин России обсуждает вопрос повышения порога инвестирования средств ФНБ
ФБА «Экономика сегодня»  /  Герман Парло

Москва, 7 октября. Президент России Владимир Путин 1 октября 2021 года поручил правительству обсудить вопрос целесообразности увеличения порога ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ), сверх которого возможно инвестирование его средств.

Министерство финансов объяснило такую меру необходимостью снижения долгосрочных бюджетных рисков. Они могут возникнуть в процессе энергетического перехода. Президент предлагал повысить порог с нынешних 7% до 10% ВВП.

Сейчас правительство находится на этапе рассмотрения сроков, когда может быть реализована мера. Об этом рассказал журналистам замминистра финансов Владимир Колычев. Кроме того, власти формируют список инфраструктурных проектов, на которые будут направлены средства из ФНБ.

Федеральное правительство одобрило инфраструктурные кредиты на сумму 123 млрд рублей еще 12 регионам России. Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, с учетом этих решений всего одобрены заявки от 42 субъектов. Общий объем кредитов на развитие инфраструктуры составляет 328,2 млрд рублей, добавил чиновник.

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правительство инвестиции средства фнб
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