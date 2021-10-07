Демократы и республиканцы договорились об увеличении госдолга США

Вашингтон, 7 октября. Члены демократической и республиканской партий во время обсуждения в Сенате США достигли соглашения по госдолгу. Законотворцы решили временно увеличить лимит до начала декабря.

Senate reaches deal on short-term extension of US debt ceiling https://t.co/BpM03nlGmi — FT World News (@ftworldnews) October 7, 2021

Лидер республиканцев Митч Макконнелл согласился с предложением демократов на два месяца поднять потолок госдолга до суммы, необходимой для покрытия текущих расходов.

«Чтобы защитить американский народ от краткосрочного кризиса, созданного демократами, мы позволим им использовать обычные процедуры для продления чрезвычайного лимита долга на фиксированную сумму в долларах для покрытия текущих расходов до декабря», — говорится в его заявлении, опубликованном в Twitter.

My new statement on the Democrats’ self-created debt limit crisis: pic.twitter.com/XwuqyS9oZ0 — Leader McConnell (@LeaderMcConnell) October 6, 2021

При этом в Белом доме скептично отнеслись к соглашению. По словам пресс-секретаря Джен Псаки, Джо Байден предпочел бы, чтобы вопрос о госдолге был решен в ближайшее время, а не отложен, потому что это создает дополнительные риски.

В конце сентября республиканцы в Сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает поднятие потолка госдолга. Инициатива не набрала нужного количества голосов. Министр финансов Джанет Йеллен заявила конгрессу, что правительство не сможет оплатить свои счета, если законодатели не примут итогового решения к 18 октября, а если не урегулировать проблему, то к осени в стране может наступить дефолт.