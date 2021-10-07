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Демократы и республиканцы договорились об увеличении госдолга США
Весь мир
Демократы и республиканцы договорились об увеличении госдолга США
Global Look Press  /  Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 7 октября. Члены демократической и республиканской партий во время обсуждения в Сенате США достигли соглашения по госдолгу. Законотворцы решили временно увеличить лимит до начала декабря.

Лидер республиканцев Митч Макконнелл согласился с предложением демократов на два месяца поднять потолок госдолга до суммы, необходимой для покрытия текущих расходов.

«Чтобы защитить американский народ от краткосрочного кризиса, созданного демократами, мы позволим им использовать обычные процедуры для продления чрезвычайного лимита долга на фиксированную сумму в долларах для покрытия текущих расходов до декабря», — говорится в его заявлении, опубликованном в Twitter.

При этом в Белом доме скептично отнеслись к соглашению. По словам пресс-секретаря Джен Псаки, Джо Байден предпочел бы, чтобы вопрос о госдолге был решен в ближайшее время, а не отложен, потому что это создает дополнительные риски.

В конце сентября республиканцы в Сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает поднятие потолка госдолга. Инициатива не набрала нужного количества голосов. Министр финансов Джанет Йеллен заявила конгрессу, что правительство не сможет оплатить свои счета, если законодатели не примут итогового решения к 18 октября, а если не урегулировать проблему, то к осени в стране может наступить дефолт.

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