Демократы и республиканцы договорились об увеличении госдолга США

Вашингтон, 7 октября. Члены демократической и республиканской партий во время обсуждения в Сенате США достигли соглашения по госдолгу. Законотворцы решили временно увеличить лимит до начала декабря.

Senate reaches deal on short-term extension of US debt ceiling https://t.co/BpM03nlGmi

Лидер республиканцев Митч Макконнелл согласился с предложением демократов на два месяца поднять потолок госдолга до суммы, необходимой для покрытия текущих расходов.

My new statement on the Democrats’ self-created debt limit crisis: pic.twitter.com/XwuqyS9oZ0