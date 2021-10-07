Специалисты ОДК модернизировали производство двигателей для ракетоносцев Ту-160

Москва, 7 октября. Представители Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) сообщили о модернизации двигателя НК-32, который устанавливают в легендарные стратегические ракетоносцы Ту-160.

Специалисты «ОДК-Кузнецов» расширили способности испытательных стендов для модернизированных двигателей. В перспективе это позволит нарастить объем их производства и установить в весь действующий парк Ту-160 новые двигатели, о чем рассказали в пресс-службе корпорации.

В пресс-службе уточнили, что за последний год сотрудники корпорации отгрузили уже десятки обновленных движков и ведут работы по модернизации 22 самолетов.

Двигатель НК-32 — двухконтурный трехвальный турбореактивный двигатель с форсажной камерой. Его используют в бомбардировщиках Ту-160 «Белый лебедь», предназначенных для поражения стратегических целей противника при помощи обычного и ядерного оружия. Хотя «Белый лебедь» и был разработан еще в 70-х годах, ему до пор принадлежит звание одного из самых крупных сверхзвуковых самолетов подобного назначения.

Внушительный возраст не мешает «Белым лебедям» периодически доставлять моральный дискомфорт американским военным своими полетами над Арктикой, что подмечают китайские эксперты.

Хотя острые ощущения зарубежным военным дарит не только он: встреча с российским военно-транспортным Ан-12 тоже так глубоко запала в душу итальянским асам, что им рекомендовали обратиться потом к профильным специалистам, пишет «Царьград».