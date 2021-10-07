Формирование дивизии и переброска под Калининград новых танков — ответ ВС РФ НАТО

Наращивание армией России сил и средств в Калининградской области — необходимая мера, к которой нашу страну вынуждает Запад. Об этом ФАН рассказал военный эксперт Игорь Коротченко.

Накануне Балтийский флот РФ сообщил, что военная группировка в Калининградской области усилена новыми танками Т-72Б3М. Ранее стало известно о формировании под городом новой мотострелковой дивизии.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко пояснил, что дивизия формируется в связи с усилением Североатлантического блока у российских границ.

«Мы укрепляем оборону наших западных рубежей, так как группировка НАТО, которая нам противостоит, усиливает все свои силовые компоненты. Для обеспечения надежной защиты государства и поддержания военного баланса Россия осуществляет перевооружение своих боевых подразделений, а также создает новые воинские части. Мы не позволим НАТО иметь одностороннее военное преимущество — это вопрос безопасности страны. Североатлантический альянс повысил свою активность, нам необходимо парировать возможности потенциального противника», — заявил собеседник ФАН.

Коротченко также уточнил, что отзыв аккредитации у восьми российских дипломатов при НАТО — это продолжение недружественной политики Альянса в отношении России. По словам военного журналиста, оппоненты РФ продемонстрировали свою приверженность к конфронтации и обострению отношений. Он выразил мнение, что сегодня у политиков США и Евросоюза, судя по их высказываниям и поступкам, в тренде, к сожалению, русофобия.

Ранее ФАН рассказал, зачем Запад вспомнил о Навальном на фоне топливного кризиса.