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Чернышенко озвучил задачу сборной России на Олимпийских играх

  /   Обновлено: 07 октября 2021 20:36
Спорт
Чернышенко озвучил задачу сборной России на Олимпийских играх
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 7 октября. Вице-премьер РФ Чернышенко рассказал, какая цель ставится перед сборной России на Олимпийских играх.

Сборная России на Олимпиаде всегда должна попадать в тройку сильнейших команд в неофициальном медальном зачете, считает Дмитрий Чернышенко. Слова заместителя председателя правительства РФ приводит РИА Новости.

«Перед нами стоит цель, чтобы половина спортсменов, участвующих в международных турнирах в олимпийских дисциплинах, входили минимум в топ-8 по их итогам, а наша сборная на Олимпийских играх неизменно была в топ-3 неофициального зачета», — подчеркнул Чернышенко.

Следующие Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА сборная России выступит на турнире в Китае под флагом ОКР.

Ранее стало известно, что состав сборной России по хоккею на ОИ-2022 объявят до 15 октября. Национальная команда начнет выступление на Олимпиаде с матча против Швейцарии.

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