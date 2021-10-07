Писатель Уэдраого о возвращении мира в Мали: «только Россия сможет спасти нас от боевиков»

Мали встала на путь обретения собственной государственности. В этом нелегком деле республике помогут россияне, заявил известный африканский писатель Сирил Уэдраого в интервью для издания Malivox.

«Здесь русское солнце, оно встает над Сахелем. Сегодня страна находится на пути к освобождению, и это хорошая новость не только для нашего народа, но и для всех соседних государств. Российская Федерация, как правопреемник Советского Союза, отправляет своих опытных специалистов в Западную Африку. Регион, пребывающий в террористической угрозе длительный период, сможет наконец восстановиться», — пишет публицист.

По его словам, члены радикальных исламистских организаций Африки «получили яростного противника в лице президента РФ Владимира Путина», который еще с начала 2000-х годов заявлял о необходимости постоянной борьбы с международным терроризмом. При этом Уэдраого добавил, что большинство жителей Мали доверяет россиянам и верит, что только они способны оказать реальную помощь народу африканского государства.

«Только русские, с их боевой мощью и отличными навыками могут спасти наших фермеров и пастухов, наших стариков, женщин и детей от той опасности, которую принесли с собой боевики. С тех пор, как Париж отправил военнослужащих, построил базы и принялся «бороться» с террористической угрозой, опасность только возросла. Франция стала жертвой собственных неудач. Ее колонии, которые она постоянно топчет, отвернулись от нее», — объяснил писатель.

Военная операция «Бархан» продемонстрировала полный провал внешней политики бывшей метрополии, так как, даже несмотря на присутствие в республике легионеров Елисейского дворца, местные жители продолжают умирать, а радикалы только расширили зоны влияния.

Федеральное агентство новостей /

«Африканцы ошибаются, полагаясь на страну-колонизатора, которая не заинтересована в оказании им помощи. Мали, Буркина-Фасо и Нигер не в состоянии победить общего врага. Невыносимо видеть, как твои соотечественники вынужденных бежать из собственных деревень, с детьми на спине, с одним рюкзаком вещей. Попрошайничество стало основным национальным ремеслом как для несовершеннолетних, так и для взрослых», — рассказал Уэдраого.

Помимо прочего, публицист процитировал высказывание убитого в 1987 году президента республики Тома Санкары: «Лучше сделать один шаг с народом, чем сто шагов без него». Однако множество африканских правителей придерживается диаметрально противоположного мнения и заинтересованы лишь в собственном обогащении. Поэтому такие люди часто становятся зависимыми от бывших колонизаторов, в частности от Франции:

«Бесстыдно, но некоторые министры или депутаты позволяют себе бары и рестораны, дорогие автомобили и жилье, в то время как обычные малийцы влачат жалкое существование. И когда гнев народа доходит до точки невозврата, случаются военные перевороты со свержением ставленников коллективного Запада. Так произошло у нас, но впереди русское солнце и свет, который исходит от россиян, он развеет тьму».

Позиция Пятой республики понятна всем — ей необходима сырьевая база Черного континента. Несмотря на хищнические аппетиты бывшей метрополии, у африканцев нет ненависти к рядовым французам, они ни в чем не виноваты. Однако много вопросов к тем, кто руководит европейским государством и представляет Елисейский дворец.

Global Look Press / Arnaud Roine

«Экс-президент Николя Саркози приказал убить лидера ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи, и с тех пор в стране продолжается кризис безопасности. Одним из наглядных последствий этого является распространение оружия, наркотиков и рабов. Поэтому, если даже проанализировать последние события, очевидно, что африканцам лучше взять судьбу в свои руки и избежать повторения афганской катастрофы», — продолжает Уэдраого.

По мнению писателя, за Мали и Гвинеей, где также власти свергли профранцузское правительство, могут последовать и другие африканские государства, жители которых недовольны низким уровнем жизни, повальной коррупцией и отсутствием безопасности.

«Доблестный полковник Мамади Думбуйя из поколения молодых и волевых военных, попросил поддержки у своих воинов и получил ее. Они свергли ставленника Парижа и в настоящее время занимаются восстановлением Конакри. У них нет времени на разглагольствования, они работают. И мы приветствует решение нашего лидера Ассими Гоита, обратившегося за помощью к Российской Федерации. Он хочет освобождения для народа и поэтому заслуженно пользуется его поддержкой. Благодаря русским скоро мир вернется к нам», — заключил писатель.

Global Look Press / Nicolas Remene

Ранее состоялась пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН, в рамках которой он заявил, что власти в Мали обратились к российской частной военной компании в связи с тем, что Франция не оказала им обещанной поддержки в борьбе с экстремистами.

Кроме того, дипломат напомнил бывшей метрополии о том, что легитимные власти африканского государства способы проводить самостоятельную политику и приглашать к сотрудничеству кого угодно. Его мнение поддержали депутаты ГД Евгений Федоров и Сергей Вострецов.