Афганистан встает на путь восстановления после затянувшегося на два десятилетия вторжения американских войск, считает глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей. В своем Telegram-канале он рассказал о целях работы нового филиала организации, который открылся сегодня в Кабуле.

Социолог уверен, что сейчас простым гражданам южноазиатского государства необходима поддержка, которую способен оказать фонд.

«Что я точно понял, находясь в Афганистане, так это то, что люди больше всего стремятся вернуть себе свою страну, ценности и свободу. Хочется им в этом помочь. Ради этой цели, с сегодняшнего дня здесь будет действовать представительство ФЗНЦ», — сообщил Шугалей.

Он рассказал, что одним из первых шагов на пути к поставленной цели станет создание специальной страницы в социальной сети Facebook. Там на местном языке пушту будут публиковаться результаты исследований фонда. Шугалей считает, что это позволит простым афганцам получить легкий доступ к честной информации о том, что происходит в их стране.

Федеральное агентство новостей / Афганская голубка

Офис ФЗНЦ официально начал работать в Кабуле 7 октября 2021 года. Максим Шугалей лично прибыл в афганскую столицу для его открытия. Он с сожалением отметил, что уходящие силы Соединенных Штатов оставили страну в хаосе и разрухе, однако выразил надежду на то, что ситуация изменится.

«Фонд постарается помочь каждому, кто пострадал от американских "разносчиков демократии", которые 20 лет глумились над ценностями и свободами афганского народа», — отметил социолог.

Появлению регионального отделения организации предшествовала его рабочая поездка в Афганистан, состоявшаяся в августе. Шугалей посетил страну спустя несколько дней после того, как движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) полностью захватило власть в государстве.

С 25 августа по 4 сентября 2021 года он провел там большое исследование, в процессе которого пытался выяснить, как на самом деле живут простые люди после поспешного вывода иностранных войск и смены власти. Для этого он провел более ста глубинных интервью, участие в которых приняли выходцы из разных частей государства. Результаты его работы были опубликованы на сайте ФЗНЦ в середине сентября.

Федеральное агентство новостей / Кирилл Романовский

Большинство опрошенных в разговоре с российским социологом говорили о том, что ситуация в стране все еще является запутанной. Очень многие из них были рады уходу американских войск, однако сомневались в том, смогут ли талибы эффективно руководить государством.

Впрочем, местный жители оптимистично смотрят в будущее и рады долгожданной независимости Афганистана, который теперь сам может определять свое будущее.

1 Организация запрещена на территории РФ.