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«СберАвто»: Lada Granta лидировала по популярности в России среди авто с «механикой»
Экономика
«СберАвто»: Lada Granta лидировала по популярности в России среди авто с «механикой»
lada.ru  /  LADA

Москва, 7 октября. Отечественные автолюбители чаще всего покупали в этом году Lada Granta с механической коробкой переключения передач. Соответствующий вывод сделали эксперты сервиса «СберАвто».

Наибольшую популярность в России за прошедшие девять месяцев текущего года обрели модели АвтоВАЗа Lada Granta и Vesta. Отмечается, что порядка 10% всех продаж в сегменте автомобилей с МКПП пришлось именно на указанные транспортные средства.

После них в рейтинге машин с «механикой» расположились такие доступные седаны, как Renault Logan и Chevrolet Lacetti. Помимо них, среди россиян пользовался спросом внедорожник Chevrolet Niva и уже ушедший с отечественного авторынка Ford Focus.

Согласно данным онлайн-сервиса по реализации машин, экземпляры Lada с механическим переключением чаще всего интересовали водителей из Воронежа, Петербурга и Екатеринбурга. Большая часть автомобилей была с пробегом (88%). Только 12% из продаж Lada пришлось на новые модели. По информации «СберАвто», средний ценник на Lada с МКПП достиг 300 тыс. рублей.

Представитель российского автопрома Lada Granta ранее попал в лидеры рейтинга самых доступных лифтбеков на территории Российской Федерации.

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Все новости / Экономика / «СберАвто»: Lada Granta лидировала по популярности в России среди авто с «механикой»
lada авто granta
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