19FortyFive: российская ТОС-1 «Буратино» способна «высосать жизнь» из любого противника

Вашингтон, 7 октября. Россия обладает «ужасающим» оружием, способным буквально «высосать жизнь» из любого противника, заявили американские аналитики.

ВС РФ имеют на вооружении тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Буратино», способные буквально выжечь все живое на поле боя, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи журналисты из США Брента М. Иствуда для портала 19FortyFive. Он напомнил, что комплекс представляет собой пусковую установку, смонтированную на шасси танка Т-72. Эксперт также обратил внимание на мощные термобарические боеприпасы, которые используются в ТОС-1.

«Ракеты, запущенные ТОС-1, распыляют горючее вещество, и воспламенившееся под снарядом облако высасывает жизнь в зоне удара», — констатировал автор публикации.

«Буратино» способен эффективно бороться с противником, держащим оборону в различных фортификационных сооружениях, подчеркнул аналитик. По его словам, от атаки комплекса не спасут ни бункеры, ни здания, ни глубокие траншеи. Иствуд отметил, что ТОС-1 буквально наводит ужас на любого врага. Он уточнил, что для точного прицеливания войсками используются беспилотники.

«Высасывающее жизнь» российское оружие пользуется популярностью за рубежом, ввиду чего Соединенные Штаты и другие страны из состава НАТО должны беспокоиться из-за этого, считает эксперт. К примеру, десяток модифицированных ТОС-1А «Солнцепек» имеется на вооружении армии Саудовской Аравии. Кроме того, подобные системы имеются у алжирских и иракских войск. Резюмируя, аналитик подчеркнул, что именно тяжелые огнеметные системы ВС РФ должны стать целью номер один для авиации Североатлантического альянса в случае вооруженного конфликта с Россией.

Ранее американские военные аналитики рассказали о возможностях российской ТОС-2 «Тосочка», являющейся дальнейшей ступенью эволюции ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек». По их словам, перед ударом такой машины не смогут устоять даже танки ВС США. Использование колесного шасси делает «Тосочку» схожей со знаменитой «Катюшей», которую в годы Великой Отечественной войны неимоверно боялись гитлеровцы, считают эксперты.