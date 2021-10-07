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Инфраструктурные кредиты получат еще 12 российских регионов
Экономика
Инфраструктурные кредиты получат еще 12 российских регионов
pixabay.com  /  Evgeny GoTown.ru

Москва, 7 октября. Федеральное правительство одобрило инфраструктурные кредиты на сумму 123 млрд рублей еще 12 регионам России. Соответствующая информация опубликована на сайте кабинета министров.

Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, с учетом этих решений всего одобрены заявки от 42 субъектов. Общая сумма кредитов на развитие инфраструктуры составляет 328,2 млрд рублей, добавил чиновник.

«Деньги будут направлены на развитие инфраструктуры, необходимой для строительства жилья, повышения качества городской среды и обеспечения новых рабочих мест», — объяснил Хуснуллин.

По его словам, новые заявки предусматривают строительство десяти школ, детских садов и реабилитационных центров для детей. Эти объекты будут возведены в рамках проектов по вводу около 13 млн квадратных метров нового жилья, уточнил вице-премьер.

Правительство одобрило инфраструктурные кредиты для Москвы, Тульской области, Алтайского края, Воронежской, Липецкой, Владимирской и Амурской областей, Калмыкии, Чувашии, Тывы, а также Камчатскому краю. Бюджетные займы можно потратить как на строительство новых объектов инфраструктуры, так и на покупку городского транспорта и на другие проекты, связанные с развитием территорий.

Минэкономразвития ранее опубликовало прогноз социально-экономического развития российских регионов до 2024 года. Согласно документу, рост ВРП в следующие два года ожидается в 71 федеральном субъекте.

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