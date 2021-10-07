Подробный ответ Соловьева об обстановке в США заставил стушеваться американского журналиста

Вашингтон, 7 октября. Телеведущий Владимир Соловьев дал достойный ответ на провокационные вопросы американского журналиста Джейкоба Хейлбрунна. Он стал героем интервью издания The National Interest.

Соловьев во время беседы затронул несколько тем, включая Украину, Вторую мировую войну, историю и культуру России, ее взаимоотношения с США. Хейлбрунн поставил перед собой задачу спровоцировать собеседника на резкость, однако его попытки каждый раз оборачивались провалом. Владимир Соловьев не реагировал на выпады и приводил лишь логичные рассуждения и подкрепленные фактами аргументы своих высказываний.

Американец пытался повернуть дискуссию в удобное для себя русло. Он задал телеведущему вопрос о возможности возвращения коммунистов к власти в России. Также он поинтересовался, возможны ли серьезные потрясения в обществе.

Владимир Соловьев глубоко порассуждал о потрясениях в мире. Он признался, что не ожидал от такой глобальной державы, как США, оглушительных провалов.

«Я бы никогда не подумал о восстании, подобном восстанию BLM в Соединенных Штатах. Я никогда не мог представить, что Соединенные Штаты столкнутся со всеми беспорядками, с которыми они сталкиваются прямо сейчас<...>Я никогда не мог себе представить, что в американской правовой системе, американское правительство, американский конгресс примет закон и сочтет Россию противником», — признался журналист, осадив Хейлбрунна.

Телеведущий поинтересовался у собеседника, почему Америка стала такой неспокойной. Его вопрос остался без ответа, так как журналист стушевался и увел разговор в другую сторону.

В этом же интервью Соловьев ответил на вопрос о якобы закрытости России от Запада. Он опроверг такое мнение.