Шаляпин попросил разместить на урне с прахом жены кадр с совместного фото

Москва, 7 октября. Известный российский музыкант Прохор Шаляпин пожелал, чтобы на урне с прахом его супруги-миллионерши Татьяны Девис была фотография, где она запечатлена счастливой.

По словам исполнителя, он выбрал снимок, на котором они «вдвоем счастливые едут в машине». При этом Шаляпину пришлось обрезать собственное изображение в фоторедакторе.

«Я считаю, что это правильно. Обработал снимок, прислал родителям фото», — поделился певец с kp.ru.

Родители Татьяны Девис не сразу сообщили Шаляпину о смерти единственной дочери. Они были убиты горем из-за ее неожиданной кончины.

Музыкант связал себя узами брака с канадской миллионершей в середине лета. Сразу после свадьбы Татьяне Девис стало плохо, ее увезли в больницу, где диагностировали коронавирус. Родители женщины тоже были госпитализированы с COVID-19, но они выкарабкались, а их наследница нет.

Мать Девис считает, что Шаляпин косвенно виноват в смерти дочери. Вакцинировавшийся артист мог заразить Татьяну коронавирусом, а ее организм не справился с болезнью.