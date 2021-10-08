Милонов призвал изменить ряд законов, чтобы защитить россиян от зла

Следует обратить внимание на изменение ряда законов в России, которые позволят защитить добросовестных граждан, желающих остановить зло и насилие над близкими. Об этом на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Напомним, 25-летний москвич Роман Ковалев вечером 4 октября был избит в вагоне метро тремя гостями столицы за то, что попросил их прекратить сквернословить и приставать к женщинам. Позже пострадавший мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, а уроженцы Дагестана Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков были арестованы в Черемушкинском суде Москвы до 5 декабря. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

По мнению Милонова, «поведение дагестанцев, напавших на москвича, — общественно опасное поведение, которое может привести к различного рода телесным повреждениям, вплоть до смерти».

«Хватит толерантно относиться к тем, кто хулиганит, дерется на улице. Этих людей нужно стирать из нашей жизни. Подобного рода поведение должно расцениваться как беспорядки. Некоторые глупцы, которые считают, что нехватка их мозгов должна быть компенсирована амплитудой махания руками, должны знать, что общество больше не намерено мягко к ним относиться. Здесь очень важно не перегнуть планку. Мы знаем, что есть ситуации, когда негодяи пристают к девушкам. Здесь тоже важно понять: если человек заступился за кого-то, он должен избегать ответственности, даже если он ему голову сломал. К девушкам приставать нельзя», — высказался депутат.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Милонов считает, что родственники хулиганов в Дагестане тоже несут ответственность за подобного рода поведение — не воспитали своих сыновей.

«Парни из Дагестана просто опозорили многих нормальных дагестанцев. Адекватные дагестанцы никогда так себя не ведут и к девчонкам точно не пристают. Это совершенно не в дагестанской традиции, где традиционно женщин уважают», — сказал он.

Депутат объяснил поступок людей, которые не заступились за потерпевшего. Он считает, что гражданам нужно подавать пример.

«Нужно пропагандировать те случаи, когда люди заступаются за беспомощных, и ставить их в пример, чтобы это стало нормой жизни. Если ты видишь, что есть несправедливость, и закон тебе позволяет заступиться, то ты можешь это сделать, главное, чтобы это не перерастало в самосуд. Мы не можем заставить человека, который видит драку, помочь пострадавшему, это вопрос его совести, его личного выбора, но мы можем показать человеку, что это действительно является примером для всех окружающих», — считает он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Также Милонов выразил мнение, что необходимо разрешить россиянам использовать травматическое оружие с целью самообороны.

«У нас есть много горе-либералов, которые выступают за запрет оружия самообороны, потому что считают, что это грозит опасностью. Самооборона при помощи травматического оружия должна быть абсолютно легализована и не вызывать таких тяжких последствий. Травматическое оружие должно быть приравнено к адекватности, к простому физическому сопротивлению. Человек может просто не быть физически подготовлен, для этого у него есть травматическое оружие. Мы говорим в Госдуме о подобных законопроектах. Следует обратить внимание на изменение ряда законов в России, которые позволят защитить добросовестных граждан, желающих остановить зло и насилие над близкими при помощи легального травматического оружия», — объяснил депутат.

Ранее дагестанцы возмутились поведением земляков, избивших пассажира в метро в Москве. По мнению пользователей соцсети, настоящие дагестанцы подобного бы не совершили, особенно учитывая факт группового нападения. Один из комментаторов констатировал, что резонансная выходка троицы позорит Дагестан.