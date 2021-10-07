Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 21:10
21:08
Армия
Российское историческое общество передаст Финляндии документы о зверствах нацистов в СССР
21:08
Весь мир
Максим Шугалей рассказал о целях работы офиса ФЗНЦ в Афганистане
21:04
Политика
ООН осудила украинского дипломата Лакомова за оскорбление российских журналистов
21:04
Весь мир
ЦАР и Катар подписали меморандум о взаимопонимании в области авиаперевозок
21:03
Общество
Принц Филипп вычеркнул внука Гарри и его супругу Меган Маркл из завещания
21:03
Армия
Фрегат ВМФ РФ «Адмирал Макаров» пройдет плановый ремонт на «Севморзаводе» в Крыму
21:02
Весь мир
Президент ЦАР выступил на церемонии утверждения нового Горного кодекса республики
20:59
Весь мир
Африканский союз запустит новую миссию в Сомали со следующего года
20:59
Политика
Формирование дивизии и переброска под Калининград новых танков — ответ ВС РФ НАТО
20:57
Общество
Уролог Пушкарь назвал срок, необходимый мужчине для восстановления фертильной функции после COVID-19
Все новости

Екатерина Варнава поставила на место оконфузившуюся на закрытой вечеринке Ольгу Бузову
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава поставила на место оконфузившуюся на закрытой вечеринке Ольгу Бузову
instagram.com  /  @kativarnava

Москва, 7 октября. Небольшой инцидент произошел между звездой шоу Comedy Woman Екатериной Варнавой и поющей ведущей Ольгой Бузовой на закрытой вечеринке, которая состоялась в Москве 6 октября. Актриса выступила на сцене театра-кабаре в спектакле «Абсолютно нага».

На закрытую премьеру представления с участием Варнавы пригласили множество звезд отечественного шоу-бизнеса. Поддержать артистку пришли, например, Ксения Собчак, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте и Светлана Ходченкова, пишет kp.ru.

Оказалась среди гостей мероприятия и Ольга Бузова, которая устроила странные танцы в партере. В один из моментов, когда Варнава возвращалась на сцену из зрительного зала, исполнительница хита «Мало половин» преградила ей путь. Главной звезде спектакля пришлось несколько раз громко окликнуть телеведущую по фамилии, на что певица отреагировала несколько странно.

«Я не... Я не иностранец!» — произнесла Бузова, повернувшись к актрисе.

«Ты не иностранец, но я желаю тебе найти иностранца — он вон там сидит», — поставила на место оконфузившуюся знаменитость Варнава, указав пальцем в сторону.

Изюминкой вечера стал финал спектакля, в котором звезда Comedy Woman практически полностью оголилась. Артистка предстала перед гостями мероприятия в трусиках из стразов и с наклейками на сосках.

Новая постановка с участием Варнавы привела в восторг Кристину Орбакайте. Восхищенная певица подарила актрисе шикарный букет в честь премьеры.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Екатерина Варнава поставила на место оконфузившуюся на закрытой вечеринке Ольгу Бузову
бузова варнава знаменитости
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru