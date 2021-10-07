Екатерина Варнава поставила на место оконфузившуюся на закрытой вечеринке Ольгу Бузову

Москва, 7 октября. Небольшой инцидент произошел между звездой шоу Comedy Woman Екатериной Варнавой и поющей ведущей Ольгой Бузовой на закрытой вечеринке, которая состоялась в Москве 6 октября. Актриса выступила на сцене театра-кабаре в спектакле «Абсолютно нага».

На закрытую премьеру представления с участием Варнавы пригласили множество звезд отечественного шоу-бизнеса. Поддержать артистку пришли, например, Ксения Собчак, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте и Светлана Ходченкова, пишет kp.ru.

Оказалась среди гостей мероприятия и Ольга Бузова, которая устроила странные танцы в партере. В один из моментов, когда Варнава возвращалась на сцену из зрительного зала, исполнительница хита «Мало половин» преградила ей путь. Главной звезде спектакля пришлось несколько раз громко окликнуть телеведущую по фамилии, на что певица отреагировала несколько странно.

«Я не... Я не иностранец!» — произнесла Бузова, повернувшись к актрисе. «Ты не иностранец, но я желаю тебе найти иностранца — он вон там сидит», — поставила на место оконфузившуюся знаменитость Варнава, указав пальцем в сторону.

Изюминкой вечера стал финал спектакля, в котором звезда Comedy Woman практически полностью оголилась. Артистка предстала перед гостями мероприятия в трусиках из стразов и с наклейками на сосках.

Новая постановка с участием Варнавы привела в восторг Кристину Орбакайте. Восхищенная певица подарила актрисе шикарный букет в честь премьеры.