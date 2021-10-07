Лидер ХДС Армин Лашет заявил о намерении покинуть занимаемый пост

Берлин, 7 октября. Председатель партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет объявил об уходе с занимаемой должности. Об этом сообщил телеканал n-tv.

Согласно информации СМИ, соответствующее заявление прозвучало на заседании фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Высказывание Лашета последовало после проигрыша блока на выборах в бундестаг.

Лидер политического объединения планирует быть на занимаемом посту до тех пор, пока не будет определен преемник на эту должность.

Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября. По итогам голосования, победу одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Ее поддержали 25,7% избирателей. Голос за блок ХДС/ХСС отдали только 24,1% участников процесса. Явка на выборах составила 76,6%.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что новый канцлер Германии не сможет удержать лидерские позиции страны в Евросоюзе. Страна может столкнуться с кризисом из-за прошедших парламентских выборов.