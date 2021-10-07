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Постпред России при ОЗХО сообщил о достойном ответе Москвы на запрос по Навальному
Политика
Постпред России при ОЗХО сообщил о достойном ответе Москвы на запрос по Навальному
Агентство городских новостей Москва  /  Пресс-служба суда

Гаага, 7 октября. Российская сторона предоставила ответ на запрос группы так называемых встревоженных стран — участниц ОЗХО по ситуации с осужденным блогером Алексеем Навальным и инициировала встречный запрос для Швеции, Франции, Германии, а также техническому секретариату структуры, сообщил постпред РФ при организации Александр Шульгин.

По словам российского дипломата, группа из 45 государств, преимущественно из евроатлантического объединения, во время 98-й сессии Исполнительного совета ОЗХО в Гааге направила российской стороне запрос по ситуации с «отравлением» Навального. Москва ответила организации спустя два дня.

«Это достойный и выверенный с юридической точки зрения ответ», — отметил Александр Шульгин.

Замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов ранее сообщил, что ОЗХО отказывается от сотрудничества по ситуации с Навальным.

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навальный озхо гаага
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