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Армия Мали уничтожила 15 боевиков на трассе между городами Кори и Бандиагара
Весь мир
Армия Мали уничтожила 15 боевиков на трассе между городами Кори и Бандиагара
Global Look Press  /  Michael Kappeler

Бамако, 7 октября. Радикалы атаковали автомобильную колонну ВС Мали (FAMA), движущуюся по дороге между населенными пунктами Кори и Бандиагара, сообщает министерство обороны республики в Twitter.

По данным ведомства, инцидент произошел в среду, 6 октября. Боевики тщательно спланировали засаду: подорвали самодельное взрывное устройство под первым бронеавтомобилем, в результате чего практически сразу погибли 9 военнослужащих. Еще 11 бойцов получили ранения различной степени тяжести.

Сразу после блокировки колонны радикалы начали методично обстреливать бойцов FAMA. Однако последним удалось уничтожить 15 террористов. Бой, по данным минобороны, продолжался около получаса, после чего нападавшие бросили вооружение и скрылись в пустыне.

На место происшествия выдвинулось подкрепление, которое оказало помощь раненым и занялось зачисткой местности. В итоге, военнослужащие изъяли 20 мотоциклов и несколько десятков единиц легкого стрелкового оружия.

Позже в соцсетях появилась информация о том, что запрещенная в России группировка «Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин» (JNIM) взяла на себя ответственность за атаку.

Ранее подразделение национальной армии (FAMA) нейтрализовало четырех боевиков в окрестностях города Колокани.

В конце сентября премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига выступил на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, где заявил, что Франция оставила республику наедине с террористами. Тогда правительство африканской страны обратилось за помощью к российской частной военной компании.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что власти Мали имеют полное право делать то, что считают необходимым для продвижения национальных интересов. Также дипломат напомнил, что сотрудничество между двумя государствами происходит в рамках закона, и призвал уважать выбор республики. Его утверждение поддержал депутат Госдумы VII созыва Сергей Вострецов.

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боевики африка мали FAMA
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