Талибы выпустили террориста-смертника из тюрьмы незадолго до его атаки на аэропорт Кабула

Террорист-смертник, убивший почти 200 человек в аэропорту Кабула, был освобожден из тюрьмы силами движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) незадолго до инцидента. Эту информацию корреспондентам CNN сообщил представитель Республиканской партии США Кен Калверт и подтвердили два анонимных чиновника.

Боевик Абдул Рахман аль-Логари находился в заключении на территории авиабазы Баграм в афганской провинции Парван. Она перешла под контроль талибов 15 августа. Сразу же после захвата региона сторонники движения выпустили на свободу всех арестантов, что было обычной практикой: многие преступники вставали на их сторону и помогали дальнейшему наступлению радикалов.

CNN: Kabul airport suicide bomber was released from Bagram Air Base by the Taliban days before the attack that killed 13 U.S. service members. pic.twitter.com/dozG4vzHRm — RNC Research (@RNCResearch) October 6, 2021

По данным источников в США, в этой тюрьме содержалось много членов группировки «Вилаят Хорасан» — регионального отделения «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), что впоследствии и позволило экстремистам совершить атаку на аэропорт Кабула.

Федеральное агентство новостей /

В результате взрыва 26 августа погибли более 170 граждан Афганистана и 13 американских военнослужащих. В этот момент на территории воздушной гавани шла активная эвакуация сил США и их союзников, среди которых были и местные жители, помогавшие западной коалиции.

Taliban released bomber just days before deadly Kabul airport attack https://t.co/v8E2k3WMqk — gulfnews.Network (@GulfnewsN) October 7, 2021

Через несколько дней после происшествия американские войска нанесли авиаудар по целям в Кабуле, что должно было стать их ответом на теракт, организованный группировкой «Вилаят Хорасан», официально взявшей на себя ответственность за атаку. Как оказалось, военнослужащие США совершили ошибку: ими были убиты мирные граждане, в числе которых оказались дети.

Федеральное агентство новостей /

Обилие радикальных исламистов, свободно живущих на афганской территории, вызывает серьезную обеспокоенность со стороны соседних стран и мирового сообщества в целом. Тем не менее талибы уверяют, что держат ситуацию под контролем. Представители нового правительства заявили, что контролируемое ими государство не будет базой ни для одной террористической группировки, угрожающей другим странам.

"We do not see anyone in #Afghanistan who has anything to do with al Qaeda," #Taliban spokesman Zabihullah Mujahid told a news conference in #Kabul.



https://t.co/x1fNHOHSyR — Deccan Herald (@DeccanHerald) September 21, 2021

Впрочем, ситуация в Афганистане говорит об обратном: после нападения на аэропорт боевики совершили серию атак в городе Джелалабад, а в конце прошлой недели устроили взрыв у одной из крупнейших мечетей Кабула. Последний теракт был нацелен непосредственно на высокопоставленных талибов: он состоялся во время похорон матери пресс-секретаря «Талибана» Забихуллы Муджахида.

Федеральное агентство новостей /

В ответ члены радикального движения инициировали большую антитеррористическую операцию. Однако приведет ли это к реальным результатам, пока неясно. На этапе захвата страны из-за действий талибов тысячи радикальных исламистов оказались на свободе, что наверняка обернется новыми последствиями для южноазиатской страны.

Civilians killed in deadliest Kabul attack since US withdrawal https://t.co/F9UGSHnyD0 — Guardian Australia (@GuardianAus) October 3, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.