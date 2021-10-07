В Аргентине осудили планы Чили расширить морские границы

Буэнос 7 октября. Сенат Аргентины одобрил декларацию, осуждающую указ президента Чили Себастьяна Пиньеры о расширении морских границ. Об этом сообщает агентство Telesur.

В резолюции осуждается намерение Правительства Чили «присвоить часть континентального шельфа» в нарушение Договора о мире и дружбе, подписанного между государствами в 1984 году. Кроме того, законодатели Аргентины раскритиковали то, что Чили не принимает во внимание демаркацию внешних морских границ.

#Argentina | The Senate approved a declaration rejecting President Sebastian Piñera's decree that expands the Chilean maritime borders. https://t.co/zcpkSMtLm7 — teleSUR English (@telesurenglish) October 7, 2021

«Сенат Аргентины отвергает намерение Правительства Чили присвоить обширные международную морскую и океаническую зоны, которые являются общим наследием человечества», — подчеркивают аргентинские власти.

Как проправительственные, так и оппозиционные коалиции выразили свое согласие с позицией Министерства иностранных дел Аргентины касательно указа Пиньеры. Несмотря на традиционные разногласия по внутренним вопросам, все сенаторы поддержали значимость данной территориальной проблемы.

Chile's president is in hot water.



The #PandoraPapers leak alleges that the 3rd instalment of a multi-million $ payment Sebastián Piñera received for his stake in a mining project contained a clause requiring his government not to strengthen environmental protections at the site pic.twitter.com/TZeLZmHUUt — John Bartlett (@jwbartlett92) October 4, 2021

«Работая ради страны во время конфликтов и будучи способными объединить усилия для принятия лучшего решения, мы совершенствуем мир», — заявил представитель сената Адольфо Родригес.

Власти Чили убедительно настаивают на суверенных правах относительно части континентального шельфа площадью более пять тыс. квадратных километров, которую Аргентина считает своей. 27 августа Пиньера опубликовал указ в официальном вестнике страны касательно морских границ. В документе говорится, что континентальный шельф Чили будет расширен на восток. Многие критики считают, что данное решение было принято по политическим мотивам в преддверии президентских выборов.

Страны были на грани войны в конце 1970-х годов из-за споров по поводу территориальной принадлежности ряда островов. Причиной конфликта стали претензии Аргентины на право владения территориями, расположенными в проливе Бигль у восточных берегов Огненной Земли.