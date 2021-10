В Аргентине осудили планы Чили расширить морские границы

Буэнос 7 октября. Сенат Аргентины одобрил декларацию, осуждающую указ президента Чили Себастьяна Пиньеры о расширении морских границ. Об этом сообщает агентство Telesur.

В резолюции осуждается намерение Правительства Чили «присвоить часть континентального шельфа» в нарушение Договора о мире и дружбе, подписанного между государствами в 1984 году. Кроме того, законодатели Аргентины раскритиковали то, что Чили не принимает во внимание демаркацию внешних морских границ.

Как проправительственные, так и оппозиционные коалиции выразили свое согласие с позицией Министерства иностранных дел Аргентины касательно указа Пиньеры. Несмотря на традиционные разногласия по внутренним вопросам, все сенаторы поддержали значимость данной территориальной проблемы.

Chile's president is in hot water.



The #PandoraPapers leak alleges that the 3rd instalment of a multi-million $ payment Sebastián Piñera received for his stake in a mining project contained a clause requiring his government not to strengthen environmental protections at the site pic.twitter.com/TZeLZmHUUt