Дагестанец пришел на помощь угодившему в холодный бассейн маленькому котенку

Махачкала, 7 октября. Мужчина спас котенка, оказавшегося в бассейне на территории экотуркомплекса «Главрыба» в Дагестане. Животное упало в воду, где резвились утки и плавала форель, рассказал общественник Саид Ниналалов.

Мама-кошка выронила своего малыша из пасти. В результате котенок съехал по мокрому асфальту в бассейн. Случившееся заметил мужчина. Он снял обувь и прямо в одежде прыгнул в холодную воду. Саид Ниналалов убежден, что мужчина поступил так, как каждый сделал бы на его месте.

«За такие поступки медали не дают, но я уверен, что этот человек поступил бы так же в любой другой ситуации», — прокомментировал произошедшее Ниналалов.

Еще один счастливый случай спасения животного произошел во Владикавказе. Уличный котенок застрял в дымоходе. Всхлипывания маленького «узника» услышали местные жители. Именно они вызвали спасателей на помощь животному. Чтобы вытащить котенка, им пришлось разобрать часть кирпичной кладки на чердаке частного дома.