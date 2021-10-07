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Дагестанец пришел на помощь угодившему в холодный бассейн маленькому котенку

  /   Обновлено: 07 октября 2021 20:16
Общество
Дагестанец пришел на помощь угодившему в холодный бассейн маленькому котенку
pixabay.com

Махачкала, 7 октября. Мужчина спас котенка, оказавшегося в бассейне на территории экотуркомплекса «Главрыба» в Дагестане. Животное упало в воду, где резвились утки и плавала форель, рассказал общественник Саид Ниналалов.

Мама-кошка выронила своего малыша из пасти. В результате котенок съехал по мокрому асфальту в бассейн. Случившееся заметил мужчина. Он снял обувь и прямо в одежде прыгнул в холодную воду. Саид Ниналалов убежден, что мужчина поступил так, как каждый сделал бы на его месте.

«За такие поступки медали не дают, но я уверен, что этот человек поступил бы так же в любой другой ситуации», — прокомментировал произошедшее Ниналалов.

Еще один счастливый случай спасения животного произошел во Владикавказе. Уличный котенок застрял в дымоходе. Всхлипывания маленького «узника» услышали местные жители. Именно они вызвали спасателей на помощь животному. Чтобы вытащить котенка, им пришлось разобрать часть кирпичной кладки на чердаке частного дома.

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животные спасение хорошие новости россии
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