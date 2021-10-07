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Пользователи жалуются на сбой в работе «Википедии»
Общество
Пользователи жалуются на сбой в работе «Википедии»
wikipedia.org  /  Lane Hartwell / CC BY-SA 3.0

Москва, 7 октября. Сбой произошел в работе знаменитой онлайн-энциклопедии «Википедии». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно пользователи жалуются на работу «Википедии» в США и Канаде. Ряд сообщений о проблемах с онлайн-энциклопедией поступил из России. На графике, представленном на сайте Downdetector, видно, что сигналы о неполадках начали поступать 7 октября после 19:00 по московскому времени.

Согласно данным сервиса, у большинства пользователей возникли трудности при работе с сайтом «Википедии». Жалоб на сбой в приложении поступило незначительное количество.

Ранее Downdetector зафиксировал сбой в работе музыкальной стриминговой платформы Spotify. Если сравнивать с «Википедией», количество сообщений о проблемах с сервисом для прослушивания песен было значительно ниже.

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