Экономисты рассказали о позитивных факторах для рубля

Нефть чувствует себя неплохо и продолжает получать поддержку от непростой энергетической ситуации. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Аналитики отмечают, что цены на нефть вчера преодолели свой максимум, поднимаясь примерно до отметки 83,50 доллара за баррель. На этой отметке нефть удержаться не смогла и упала до 80,70 доллара за баррель. Сегодня в ходе утренних торгов нефть опустилась уже ниже 80 долларов. По словам экономистов, на ситуацию с нефтью повлияло несколько факторов.

«Вчера были опубликованы данные по запасам нефти от Министерства энергетики США, согласно которым запасы увеличились на 2,35 млн баррелей. Запасы начали расти, а потребление — замедляться. Вчера президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить дополнительные объемы газа в Европу, увеличить экспорт, чтобы стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке. Это немного успокоило участников рынка. Третий фактор, который негативно отразился на нефти, — вчерашнее заявление министра энергетики США, который отметил, что сейчас очень сильно растет инфляция из-за дестабилизации цен на нефть. Повышаются цены на энергию. Все это отражается на конечном росте цен на продукты, тормозит восстановление экономики после пандемии», — отметили они.

Федеральное агентство новостей /

Экономисты отмечают, что нефть в целом чувствует себя неплохо — она продолжает получать поддержку от непростой энергетической ситуации в Европе и Китае.

Что касается золота, то оно провело вчерашний день в очень узком диапазоне.

«Оно пыталось вчера снижаться, заходили чуть ниже отметки 1750 долларов за унцию, однако к вечеру смогло восстановиться до отметки 1760. Пока что золото находится в диапазоне 1760–1770. Золото будет ожидать конкретных официальных данных от бюро занятости США о ситуации на рынке труда страны», — объяснили экономисты.

Эксперты отметили, что рубль вчера немного ослаб.

«Основной позитив — высокие цены на нефть и газ. Сообщение о том, что Россия может нарастить экспорт газа в Европу, — тоже позитивно для отечественной валюты, так как это дополнительный доход, дополнительное поступление в бюджет», — сказали они.

Федеральное агентство новостей /

Ранее экономисты рассказали, сможет ли рубль укрепиться до 70 за доллар. Повышенный спрос на рублевую ликвидность стабильно поддерживает курс национальной валюты. И спрос на облигации федерального займа (ОФЗ) у нерезидентов остается высоким, считают опрошенные ФАН экономисты и аналитики.