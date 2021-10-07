Капитан Дандыкин: Северный флот способен выполнить все необходимые задачи в Арктике

Москва, 7 октября. Ресурсов Северного флота вполне достаточно для обеспечения безопасности российских рубежей в Арктике, считает капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Руководство ВМФ РФ рассматривает возможность реализации инициативы по созданию нового Арктического флота, главной задачей которого будет обеспечение безопасности в районе Северного морского пути, передает «Царьград». Однако, по мнению военного эксперта Василия Дандыкина, который прокомментировал эту новость для издания «Народные новости», в создании нового военно-морского объединения нет острой необходимости, так как со всеми задачами в регионе вполне может справиться и Северный флот.

«На мой взгляд, особого резона создавать новое объединение внутри Северного флота нет, оно по сути уже существует», — объяснил собеседник, почему России не нужен Арктический флот.

Северный флот представляет собой автономное оперативно-тактическое арктическое объединение, которое уже следит за безопасностью в регионе и пресекает попытки любых провокаций извне, подчеркнул капитан. Военнослужащие СФ имеют весьма высокий уровень изолированности, ввиду чего они вполне могут сами справиться с любыми задачами в Арктике. Кроме того, флот недавно усилили различной морской техникой, в частности, новыми кораблями дальней морской зоны, фрегатами проекта 22350 и субмаринами. Москва прилагает максимум усилий для того, чтобы СФ мог эффективно выполнять возложенные на него задачи, резюмировал Дандыкин.

Ранее аналитики из Соединенных Штатов заявили, что Россия является страной, наилучшим образом подготовленной к возможному вооруженному противостоянию в Арктике. По их мнению, главным козырем Москвы является ее огромный ледокольный флот, равного которому нет ни у одной страны мира.