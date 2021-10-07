Китайский производитель MangDang создал аналог робота-собаки от Boston Dynamics

Пекин, 7 октября. Бюджетную версию робота-собаки от Boston Dynamics разработали специалисты китайской компании MangDang. Характеристики устройства описаны на официальном сайте производителя.

Внешне робопес Mini Pupper похож на американского «родственника». Он представляет собой прямоугольное туловище с четырьмя лапами, которые поочередно отрываются от поверхности. Мордочку робота заменяет жидкокристаллический дисплей, способный выводить смайлы. Длина китайского устройства составляет 209 мм, ширина — 109, а высота — 165 мм.

Робощенок оснащен батареей в 800 мАч. Заряда аккумулятора хватает на 25 мин активной работы. Устройство можно программировать для личных целей с помощью дополнительных модулей. Стоимость Mini Pupper составляет 589 долларов, пишет Planet Today.

Робототехника активно развивается в разных уголках мира. Российский сервисный Промобот начал работу в Берлине в компании Security-Robotics. Он будет осуществлять видеонаблюдение и консультирование.