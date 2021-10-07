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Телеведущий Соловьев опроверг мнение о «закрытости» России от Запада
Политика
Телеведущий Соловьев опроверг мнение о «закрытости» России от Запада
instagram.com  /  @vrsoloviev

Москва, 7 октября. Россия является очень открытой страной и не закрывается от Запада, заявил телеведущий Владимир Соловьев в интервью американскому изданию The National Interest.

Редактор издания Джейкоб Хайльбрунн пообщался с Соловьевым на тему России и США. Так, во время беседы Хайльбрунн предположил, что Россия очень закрыта, но Соловьев мгновенно развеял это убеждение и пригласил собеседника в РФ.

«Если у вас есть возможность приехать в Россию и поговорить с русскими, мы очень открыты», — сказал телеведущий.

В России много образованных людей, знающих иностранные языки, поэтому проблем в общении не возникнет, уточнил Соловьев. Рассуждая о РФ и Западе, телеведущий также заметил, что многие идеи пришли в Россию именно с западной стороны, но в последствии трансформировались и стали в какой-то степени русскими идеями, пишут «Народные Новости».

«Мы понимаем концепцию разнообразия, для нас не проблема признать, что Запад есть Запад, а Восток есть Восток», — подчеркнул Соловьев.

Ранее телеведущий Соловьев назвал «наглостью» просьбу властей США использовать базы ВС РФ. По его словам, такое действие нелогично и сомнительно.

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Все новости / Политика / Телеведущий Соловьев опроверг мнение о «закрытости» России от Запада
россия сша соловьев
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