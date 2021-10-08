Украинский электорат получил серьезного кандидата на пост президента государства

Подлинной причиной отставки спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова стали его президентские амбиции, об этом ФАН заявила российский политик Елена Панина.

Ранее стало известно, что спикер Рады Дмитрий Разумков лишился своего поста в результате голосования народных депутатов. Согласно прогнозам украинских политологов, его заменит первый вице-спикер Руслан Стефанчук, которого Владимир Зеленский накануне освободил от обязанностей своего представителя в парламенте.

По мнению директора Института международных политических и экономических стратегий Елены Паниной, настоящая причина атаки на Разумкова заключается не в его разногласиях с президентом Украины по тем или иным законам, а в страхе Зеленского перед политическим соперником.

«По словам украинского президента, он был недоволен разногласиями с Разумковым по закону об олигархах и санкционной политике. Сам же бывший первый номер партии «Слуга народа» накануне пожаловался на давление со стороны Офиса президента Украины в отношении нардепов и пригрозил отстаивать свои права в суде. Попытки сместить спикера Рады с его поста предпринимались с начала этого года. Разумков неоднократно выступал против законодательных инициатив президента. Вероятно, больше всего Зеленского пугает не парламентская фронда, а авторитет и взвешенная позиция оппонента, демонстрирующего четко выраженные президентские амбиции», — пояснила политик.

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Панина напомнила, что список «прегрешений» Разумкова перед Зеленским велик, ведь он выступал против идеи досрочных президентских выборов и незаконных санкций СНБО в отношении нескольких украинских олигархов, назвал неконституционной попытку провести референдум по Донбассу и растянул на четыре месяца рассмотрение законопроекта о приватизации земли, критиковал увольнение судей Конституционного суда, противился назначению первым вице-премьером Юрия Витренко и изгнанию из фракции «Слуга народа» журналиста Александра Дубинского.

«Разумков был единственным членом Совбеза Украины, не поддержавшим санкции против телеканалов Виктора Медведчука. Что еще важнее, Разумков перечил Зеленскому с позиций поборника закона и защитника института парламентаризма. Именно это может заставить украинцев отдать свои симпатии Разумкову. Граждане Украины снова разочарованы своим очередным президентом, ведь Зеленский уже не раз демонстрировал, что способен перешагнуть через закон», — пояснила аналитик.

Собеседница ФАН отметила, что популярность Разумкова может способствовать его союзу с различными украинскими политическими игроками, которых не устраивает Зеленский: от олигархов Рината Ахметова и Виктора Пинчука до Арсена Авакова.

«Да и в глазах многих внешних наблюдателей нынешний спикер Рады представляется более адекватной фигурой, чем шоумен в президентском кресле. Конечно, Дмитрий Разумков — не пророссийский политик: таких на Украине пока нет. Однако его внимание к закону, ставка на прагматизм и попытка соблюсти баланс общеукраинских интересов раскрывают его как более разумного кандидата на кресло президента Украины, чем импульсивный, подверженный чужим влияниям Зеленский», — высказала свое мнение Панина.

По словам эксперта, схватка между Зеленским и Разумковым и грубые методы, к которым прибег Офис президента Украины, продемонстрировали незрелость политической системы официального Киева. Спустя годы после «революции достоинства» и обретения «незалежности» бывшая союзная республика все еще является полем битвы олигархических кланов и групп иностранного влияния. Елена Панина добавила, что Украине не решить своих внутренних проблем, пока ее правительство не поймет: жить в дружбе с Россией для Украины — главный национальный интерес.

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