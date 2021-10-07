Владельцы iPhone неохотно переходят на новую версию iOS

Москва, 7 октября. Владельцы смартфонов производства американской корпорации Apple не спешат обновлять операционную систему до версии iOS 15. Такой вывод сделали аналитики компании Mixpanel.

Согласно данным на начало октября, всего 22% активных пользователей iPhone перешли на новую iOS. При этом в прошлом году доля обладателей «яблочных» смартфонов, обновившихся до iOS 14, составила 42% за тот же период.

Предполагается, что причиной неохотного перехода на другую версию операционной системы является намерение Apple продолжать выпускать патчи безопасности для девайсов, которые работают на iOS 14. При этом корпорация из Купертино уже успела выпустить версию iOS 15.0.1, где исправили некоторые ошибки. Однако некоторые пользователи по-прежнему недовольны чувствительностью сенсорного экрана.

Ранее компания Apple объявила о новом требовании к разработчикам сторонних приложений для AppStore. Создателей программ обяжут упростить удаление учетных записей пользователей.