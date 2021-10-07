Американец Джереми признался, что семь лет жизни в России изменили его в лучшую сторону

Москва, 7 октября. Жизнь в России изменила мировоззрение американца. Он стал более открытым и настоящим, перестал фальшиво улыбаться и задавать бесполезные вопросы. Джереми признался, что в России в этом плане проще жилось, и рассказал, что ему понравилось в стране, которую он считает своим вторым домом.

Джереми жил в Москве с 2009 по 2016 годы, а потом часто и подолгу бывал в стране. В 2011 году он познакомился с русской девушкой, которая изучала английский язык. Анна спустя несколько лет стала блогером и взяла интервью у своего американского приятеля. Автор материала задала традиционный вопрос — что ему понравилось в России, а что нет.

«Мне нравится тот факт, что большинство россиян не так легко обижаются. Вы можете быть честными, не соглашаться и даже спорить, но когда все закончится, вы все еще остаетесь друзьями», — цитирует Джереми блогер на своем дзен-канале «Преподаю — путешествую!».

Американец ответил, что в россиянах его привлекает любовь к истории, искренний патриотизм и гордость за малую родину. Русский фольклор не остался без внимания иностранца.

А вот некоторые суеверия ввели американца в ступор — рукопожатие через порог, четное количество цветов и многое другое. Джереми удивился, как многие русские с уважением относились к его усилиям выучить язык.

«Благодаря этому уважению я смог лучше и глубже взаимодействовать с людьми, которых я встречал во многих местах», — признался иностранец.

Джереми отметил ум и самоуверенность русских, а также умение выражать эмоции и потребности. Это проявляется в разных сферах жизни и в отношениях друг к другу. На вопрос о кухне американец вспомнил готовность русских пить чай в любое время и при любых обстоятельствах.

После возвращения в США его соотечественники заметили, что Джереми изменился. Собеседник Анны признался, что стал понимать, почему американцы много и фальшиво улыбаются, задают пустые вопросы. Жители Америки боятся обидеть, поссориться, потерять близких, в России с этим проще.

«В целом у меня сложились положительные впечатления от жизни в России. И это теперь почти мой второй дом», — поделился Джереми.

Его соотечественник Джейкоб прожил в России пять лет и настолько «обрусел», что перенял многие привычки своих новых коллег. В частности, он перестал обедать за рабочим столом, ведь гораздо приятнее провести это время в специальной комнате в приятной компании.