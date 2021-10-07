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Престарелому охраннику концлагеря грозит до 15 лет лишения свободы
Общество

В Германии начался судебный процесс над бывшим охранником концлагеря Заксенхаузен. Его обвиняют в соучастии в 3518 убийствах.

Основан концлагерь был в 1936 году. Именно там от голода, пыток и расстрелов погибли около 100 тысяч человек. На воротах висела надпись: «Труд освобождает».

Йозеф работал охранником в концлагере с 1942 по 1945 год, участвуя в расстрелах и избиении военнопленных. Несмотря на возраст мужчины, медицинская комиссия признала его годным для участия в судебном процессе. На данный момент пенсионер является старейшим из преступников, которые были переданы суду. Учитывая возраст и состояние здоровья подсудимого продолжительность заседания ограничится 2,5 часами.

Суд проходит в городе Нойруппине, недалеко от концлагеря Заксенхаузен, в котором и происходили все деяния. По воспоминаниям современников, это был «настоящий ад». Газовые камеры, медицинские эксперименты, расстрелы и нескончаемый голод. Прокуратура Нойруппина вела расследование около полутора лет, прежде чем предъявить Йозефу официальное обвинение.

«Я с группой заключенных тогда сортировал вещи убитых. Некоторые еще сохранили тепло тел людей. Начальник лагеря лично совершал обходы и наблюдал за нашей работой. Фрау Фурхнер всегда сопровождала его. Она была в сапогах и с плеткой в руках. Смеялась и явно получала удовольствие, наблюдая над издевательствами над нами. Один раз я неосторожно протянул руку, чтобы что-то пояснить, и сторожевая собака прокусила мне ладонь», — рассказывает Хаим Голани, бывший заключенный концлагеря.

Заключенные стали жертвами отработки массового уничтожения людей. Среди них были и советские военнопленные. В суде Йозефу предъявят обвинения в причастности к убийству 3518 заключенных.

«Подозреваемому предъявлено обвинение в соучастии в убийствах, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет», — рассказала пресс-секретарь суда Ирис Ле Клер.

 

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суд германия нацизм общество концлагерь
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