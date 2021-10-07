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Композитор Эндрю Ллойд Уэббер впервые завел собаку из-за провала экранизации «Кошек»
Общество
Композитор Эндрю Ллойд Уэббер впервые завел собаку из-за провала экранизации «Кошек»
Кадр из фильма «Кошки»

Лондон, 7 октября. Британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер, являющийся автором мюзикла «Кошки», впервые в жизни купил щенка. На этот шаг музыканта толкнула провальная экранизация его работы.

Композитор назвал фильм «Кошки» ярким примером того, когда все пошло совершенно не так. Уэббер пояснил в беседе с изданием Variety, что создатели кинокартины не понимали, за счет чего работает мюзикл.

«Когда я посмотрел картину, в голове крутилась лишь одна мысль: «О боже, нет!» После этого впервые за семьдесят лет жизни на этой планете я пошел и купил себе собаку», — поделился музыкант.

Приобретение щенка породы хаванез композитор считает единственным плюсом экранизации, передает «МИР 24». Уэббер настолько привязался к питомцу, что однажды ему даже пришлось уговаривать авиакомпанию разрешить везти собаку в салоне самолета. Автор «Кошек» утверждал, что ему нужно быть рядом с псом, так как животное помогает ему справиться с эмоциональной травмой. Когда музыканта попросили предъявить доказательства, он сказал представителям перевозчика просто посмотреть, что Голливуд сделал с его мюзиклом.

Бродвейские мюзиклы нередко становятся основой для экранизаций. Например, режиссер Стивен Спилберг готовит к выходу киноверсию «Вестсайдской истории».

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кошки мюзикл уэббер
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