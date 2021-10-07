Институт будущего назвал отличия украинцев от русских

Киев, 7 октября. Украинцы чувствуют близость к русскому народу. К такому выводы пришли авторы исследования, которое проводилось украинским институтом будущего.

В социологическом опросе приняли участие пять тысяч человек из пяти регионов Украины. Большинство респондентов ответили, что близки к русским, а вот связь с белорусами и поляками ощущают меньшее количество опрошенных.

Авторы исследования поинтересовались у украинцев, в чем заключается их главное отличие от русских.

«Около 27% респондентов назвали себя более трудолюбивыми, 22% — свободолюбивыми и 21% — хозяйственными», — говорится в результатах опроса института.

Федеральное агентство новостей /

Жители Украины подобрали и определение слову «мечта». Большинство опрошенных признались, что хотят жить в мирной и безопасной стране, где нет коррупции, а социальные выплаты, пенсии и зарплаты достаточного размера.

Ранее политолог Ростислав Ищенко высказал мнение, что украинское государство либо распадется, либо останется без населения. По его словам, украинцы предпочитают уезжать за границу, а не оставаться на родине.