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Институт будущего назвал отличия украинцев от русских

  /   Обновлено: 07 октября 2021 19:30
Политика
Институт будущего назвал отличия украинцев от русских
pixabay.com

Киев, 7 октября. Украинцы чувствуют близость к русскому народу. К такому выводы пришли авторы исследования, которое проводилось украинским институтом будущего.

В социологическом опросе приняли участие пять тысяч человек из пяти регионов Украины. Большинство респондентов ответили, что близки к русским, а вот связь с белорусами и поляками ощущают меньшее количество опрошенных.

Авторы исследования поинтересовались у украинцев, в чем заключается их главное отличие от русских.

«Около 27% респондентов назвали себя более трудолюбивыми, 22% — свободолюбивыми и 21% — хозяйственными», — говорится в результатах опроса института.

Институт будущего назвал отличия украинцев от русских
Федеральное агентство новостей  / 

Жители Украины подобрали и определение слову «мечта». Большинство опрошенных признались, что хотят жить в мирной и безопасной стране, где нет коррупции, а социальные выплаты, пенсии и зарплаты достаточного размера.

Ранее политолог Ростислав Ищенко высказал мнение, что украинское государство либо распадется, либо останется без населения. По его словам, украинцы предпочитают уезжать за границу, а не оставаться на родине.

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