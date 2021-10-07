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Иран выразил готовность помочь Ливану в строительстве двух электростанций
Весь мир
Иран выразил готовность помочь Ливану в строительстве двух электростанций
Федеральное агентство новостей  / 

Бейрут, 7 октября. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибыл с официальным визитом в Ливан, в ходе которого провел отдельные переговоры с президентом республики Мишелем Ауном, премьер-министром Наджибом Микати, министром иностранных дел Абдаллой Бу Хабибом и спикером парламента Набихом Берри. Кроме того, дипломат встретился с представителями палестинских организаций и лидерами движения «Хезболла».

После этого Абдоллахиян принял участие в пресс-конференции, в ходе которой подчеркнул готовность Ирана оказать всестороннюю поддержку Ливану на фоне острого финансового кризиса в государстве. Также он предложил помощь своей страны в восстановлении столичного порта, разрушенного взрывом склада селитры в августе прошлого года, и строительстве двух электростанций на территории республики. Абдоллахиян заверил, что Тегеран останется союзником Бейрута перед лицом любых проблем, которые встанут перед Ливаном.

По его словам, в ходе встреч между сторонами было достигнуто взаимное согласие о необходимости укрепления связей в различных областях. Одним из обсуждаемых тем была роль «Хезболлы» в «сдерживании израильской угрозы Ливану» и ряд иных региональных вопросов.

В свою очередь, Наджиб Микати после переговоров с Абдоллахияном отметил:

«Ливан приветствует любые устремления со стороны дружественных стран и международного сообщества до тех пор, пока они вписываются в рамки помощи по защите суверенитета государства, его институтов, укреплению безопасности и поддержке вооруженных сил»

Иран выразил готовность помочь Ливану в строительстве двух электростанций
Федеральное агентство новостей  / 

Месяцем ранее премьер неодобрительно охарактеризовал поставки иранского топлива в свою страну по инициативе лидеров «Хезболлы», поскольку многие члены правительства не желают укрепления позиций шиитского движения, продвигающего интересы Тегерана в Ливане. Также власти страны опасались ухудшения отношений с США, наложивших запрет на закупку нефтепродуктов у Тегерана. Тем не менее, за отсутствием альтернативы ливанское правительство не препятствовало доставке горючего, так как его острый дефицит уже привел к приостановке работы многих объектов жизненно важной инфраструктуры, в том числе больниц и электростанций.

Иран выразил готовность помочь Ливану в строительстве двух электростанций
Федеральное агентство новостей  / 

Примечательно, что накануне в Бейруте состоялся митинг с участием нескольких десятков человек, выразивших протест против визита Абдоллахияна, который они сочли признаком растущего влияния Ирана в своей стране. В то же время глава «Хезболлы» Хасан Насралла неоднократно призывал к развитию торговли с Тегераном и Пекином, которые выражали готовность к более выгодному сотрудничеству, нежели страны Запада.

Иран выразил готовность помочь Ливану в строительстве двух электростанций
Федеральное агентство новостей  / 

При этом ухудшение финансовой ситуации в Ливане уже привело к гуманитарной катастрофе, в результате чего каждый четвертый житель республики зависит от продовольственной помощи со стороны международных организаций. Обстановка значительно ухудшилась после взрыва в порту Бейрута, из-за чего правительство страны в полном составе подало в отставку, и лишь в сентябре этого года Наджиб Микати, занявший пост премьера, смог прийти к консенсусу с президентом по составу нового кабинета министров.

За прошедший год на фоне бездействия центральных властей популярность «Хезболлы» значительно выросла, что вызвало беспокойство ее оппонентов в Ливане и США, подтолкнув их к переговорам с Дамаском для транзита энергоресурсов из Египта и Иордании по сирийской территории.

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