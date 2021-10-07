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Социолог Шугалей заявил об открытии филиала Фонда защиты национальных ценностей в Кабуле
Общество
Социолог Шугалей заявил об открытии филиала Фонда защиты национальных ценностей в Кабуле
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Кабул, 7 октября. Представительство Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) начало действовать в столице Афганистана. Об этом сообщил президент ФЗНЦ Максим Шугалей.

Социолог выразил уверенность, что филиал организации будет востребован в Афганистане, где огромное количество людей пострадало от действий США.

«Сегодня в Кабуле мы открыли представительство Фонда защиты национальных ценностей. Фонд постарается помочь каждому, кто пострадал от американских «разносчиков демократии», которые 20 лет глумились над ценностями и свободами афганского народа. А уходя с позором, после десятилетий оккупации, оставили страну в хаосе и разрухе», — написал Шугалей в своем Telegram-канале.

Глава ФЗНЦ также убежден в том, что в ближайший год в Афганистане будет сохраняться стабильная обстановка, так как афганцы спокойно восприняли переход страны под контроль движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России), передает «НьюИнформ».

«Талибан взял почти без боя всю страну. Какого-то гражданского движения сопротивления, я надеюсь, не будет, если Талибан не станет делать глупостей», — отметил Шугалей.

При этом в рамках своего визита в Кабул Шугалей помог решить проблему с перелетом российских журналистов, которые не могли покинуть Афганистан из-за перебоев в работе международного аэропорта в Кабуле. Президент ФЗНЦ посодействовал возвращению журналистов в Россию, среди которых был специальный корреспондент Федерального агентства новостей Кирилл Романовский.

Стоит отметить, что в конце августа 2021 года Максим Шугалей посетил Афганистан, где провел социологическое исследование. Участники опроса назвали нынешнюю ситуацию в Афганистане запутанной. При этом относительно дальнейшего развития событий мнения афганцев разделились. Одни надеются, что обстановка стабилизируется, другие опасаются ухудшения ситуации.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан ФЗНЦ шугалей
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