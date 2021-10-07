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Сотрудник украинского МИД Лакомов назвал российских журналистов террористами
Общество
Сотрудник украинского МИД Лакомов назвал российских журналистов террористами
pixabay.com  /  Joseph Redfield Nino

Нью-Йорк, 7 октября. Директор департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомов оскорбил российских журналистов. Это произошло на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности.

После одного из заседаний сотрудник РИА Новости подошел к украинскому дипломату, чтобы задать вопрос. Он представился и протянул Лакомову визитку. Услышав, что журналист является россиянином, дипломат отказался разговаривать с ним.

«Я не разговариваю с террористами, в особенности с пропагандистами-террористами», — заявил сотрудник украинского МИД.

Владимир Лакомов добавил, что сотрудники российских СМИ «обучены не тому, чтобы сообщать людям правду». Он подчеркнул, что считает всех журналистов из РФ террористами. При следующей попытке задать вопрос, украинец буквально убежал.

Украинские политики не в первый раз опозорились на полях ООН. Глава МИД Кулеба показал «талант», посетовав на отказ организации участвовать в «Крымской платформе».

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