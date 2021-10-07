Писатель Гурна поблагодарил Шведскую академию за номинацию на Нобелевскую премию

Стокгольм, 7 октября. Номинация на Нобелевскую премию стала полной неожиданностью для танзанийского писателя арабского происхождения Абдулразака Гурны. Об этом он сам заявил в интервью агентству Reuters.

Танзаниец Абдулразак Гурна родился на острове Занзибар в 1948 году. По достижении 20 лет он переехал в Великобританию, где закончил Кентский университет. Писатель стал широко известным после выхода романа «Рай». Это произведение в 1994 году попало в шорт-лист Букеровской премии. В 2021 году танзанийского писателя номинировали на получение Нобелевской премии.

«Я думаю, что это просто великолепно. Я очень благодарен Шведской академии за номинацию меня и моей работы. Я все еще пытаюсь осознать случившееся», — заявил он.

Абдулразак Гурна получил Нобелевскую премию за исследование последствий колониализма и судьбы беженца в пропасти между культурами и континентами.

Церемония вручения Нобелевских премий в 2021 году не будет проводиться в Стокгольме на фоне продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции. По сообщениям Фонда Нобеля, вручение премии пройдет на родине лауреатов. Однако в Стокгольме проведут церемонию для местной публики.