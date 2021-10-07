В подмосковном Измайлово сносят макет деревянной мельницы

К демонтажу одного из главных украшений Измайловского кремля рабочие приступили 7 октября. В Сети начались споры по поводу сноса излюбленного туристами и горожанами объекта.

Мельница, как и другие деревянные постройки в Измайлово, была возведена в 1990-2000-х годах, и являлась всего лишь макетом. Но среди обывателей существует мнение, что объект являлся памятником XVIII века, привезенным из Рязанской области и частично восстановленным.

Сам Измайловский кремль тоже неоднократно планировали снести для строительства дороги, однако из-за широкого общественного резонанса комплекс решили не трогать. Поэтому ярмарка «Вернисаж» продолжает притягивать к себе внимание горожан и туристов.