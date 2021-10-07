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В Рио-де-Жанейро изъяли рекордную партию кокаина
Весь мир
В Рио-де-Жанейро изъяли рекордную партию кокаина
twitter.com  /  @policiafederal

Рио-де-Жанейро, 7 октября. Федеральная полиция Бразилии (PF) обнаружила в порту Рио-де-Жанейро рекордную партию кокаина весом пять тонн. Наркотики были спрятаны в ящиках со стиральным порошком.

Правоохранителям поступил анонимный звонок, в котором их предупредили о крупной партии в порту города. С помощью специально обученных собак сначала была обнаружена часть весом 4,3 тонны, а затем был найдены еще 700 кг наркотиков.

«Те, кто упаковывал груз, сделали очень сложную работу. Они поместили кокаин в коробки, которые весили ровно столько, сколько было заявлено в документах», — заявил начальник отдела по борьбе с контрабандой таможни Аугусто Да Роча.

По словам полицейских, благодаря этому изъятию по наркоторговцам был нанесен серьезный урон, поскольку это одна из самых крупных партий за последнее время.

Наркотики были приготовлены к отправке морем в Мозамбик, откуда их должны были транспортировать в Испанию.

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бразилия наркотики рекорд
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