Рио-де-Жанейро, 7 октября. Федеральная полиция Бразилии (PF) обнаружила в порту Рио-де-Жанейро рекордную партию кокаина весом пять тонн. Наркотики были спрятаны в ящиках со стиральным порошком.

A Polícia Federal, com apoio da @ReceitaFederal , apreendeu 5 toneladas de drogas em contêineres no Porto do Rio. O destino seria Moçambique, na África.

