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Президентский совет Ливии обсудил с избирательной комиссией подготовку к выборам
Весь мир
Президентский совет Ливии обсудил с избирательной комиссией подготовку к выборам
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Триполи, 7 октября. Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи обсудил с председателем Высшей национальной избирательной комиссии (ВИК) Имадом ас-Сайехом последние приготовления к предстоящим выборам 24 декабря.

В ходе встречи, на которой присутствовали также два заместителя председателя консультативного органа Муса аль-Кони и Абдалла аль-Лафи, рассматривались механизмы реализации электорального процесса и технические средства, способствующие его безопасности и успеху. Стороны подчеркнули необходимость достижения консенсуса в отношении правовых и конституционных норм, которые могут обеспечить свободные и приемлемые для всех выборы.

Ас-Сайех представил подробный отчет о последних приготовлениях ВИК к проведению справедливого и прозрачного избирательного процесса в соответствии с международными принципами и стандартами.

Двумя днями ранее Палата представителей одобрила электоральный закон, однако внесла в него поправку о том, что голосование за парламент пройдет на 30 дней позже президентских выборов. Высший государственный совет Ливии, в свою очередь, отклонил как предложение о переносе сроков, так и сам утвержденный депутатами проект.

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ливия
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