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Ростех построит в Башкирии завод для сборки газоперекачивающих двигателей
Экономика
Ростех построит в Башкирии завод для сборки газоперекачивающих двигателей
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 7 октября. Госкорпорация «Ростех» построит в Республике Башкортостан комплекс для сборки и испытаний газоперекачивающих агрегатов. Строительством займется Объединенная двигателестроительная компания (ОДК), входящая в структуру госкорпорации.

Соответствующее соглашение на площадке Петербургского международного газового форума было подписано между главой Башкортостана Радием Хабировым, зампредом правления «Газпрома» Олегом Аксютиным и заместителем гендиретора Ростеха Дмитрием Леликовым. Согласно документу, запуск завода состоится в 2024 году. По словам Хабирова, комплекс позволит создать новые рабочие места в регионе. Правительство Башкирии окажет проекту всю необходимую помощь, пообещал руководитель республики.

«Производственно-технологический комплекс в Уфе рассчитан на сборку, испытания и ремонт до 50 современных и эффективных двигателей ежегодно, что позволит обеспечить растущие потребности «Газпрома» в индустриальных силовых установках серии «АЛ». В том числе речь идёт и о создаваемой модификации AЛ-41CT мощностью 25 МВт. Кроме того, на базе её единого газогенератора будут разрабатывать версии в классе 32 и 43 МВт. Ввод в строй объекта обеспечит также новый уровень сервисного обслуживания уже поставленного оборудования», — рассказал Дмитрий Леликов.

Он добавил, что два опытных образца AЛ-41CT-25 должны появиться в 2022 году. Испытания двигателей намечены на 2023 год, сообщил представитель «Газпрома».

Глава правительства Башкортостана Андрей Назаров ранее рассказал об успехах республики в области цифровизации. Перед этим Башкирия заняла первое место в конкурсе IT-проектов.

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Газпром хабиров ростех строительство республика башкортостан
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