Российского арбитра Казарцева могут навсегда отстранить от судейства

Санкт-Петербург, 7 октября. Судью Василия Казарцева могут навсегда отстранить от работы на футбольных матчах.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) может пожизненно отстранить от судейства арбитра Василия Казарцева из Санкт-Петербурга. Соответствующую информацию представили журналисты издания «Спорт-Экспресс».

На прошлой неделе Казарцев работал арбитром VAR на матче ЦСКА — «Краснодар». В добавленное время он не подсказал главному судье Владимиру Москалеву, что защитник «армейцев» Игорь Дивеев сыграл рукой в штрафной площади. Арбитр не назначил пенальти, а матч закончился нулевой ничьей.

Ранее Алина Кабаева обратилась к главе Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ с официальной жалобой на результаты Олимпиады в Токио. Она уверена, что ставшим призёрами турнира Дине Авериной и Линой Ашрам выставили неверные оценки.