Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 19:44
19:38
Происшествия
Пьяная жительница Екатеринбурга на Toyota врезалась в подъезд дома
19:38
Происшествия
В Сургуте бывший следователь подозревается в похищении человека
19:38
Общество
Американец Джереми признался, что семь лет жизни в России изменили его в лучшую сторону
19:37
Происшествия
Избивших москвича в метро дагестанцев поместили в карцер СИЗО
19:37
Происшествия
Почти 20 человек пострадали при землетрясении в Японии
19:31
Общество
В подмосковном Измайлово сносят макет деревянной мельницы
19:31
Общество
Композитор Эндрю Ллойд Уэббер впервые завел собаку из-за провала экранизации «Кошек»
19:30
Весь мир
ХАМАС пригрозил арабским странам последствиями за нормализацию отношений с Израилем
19:25
Политика
Институт будущего назвал отличия украинцев от русских
19:25
Общество
В Йошкар-Оле все чаще используют программу «Семейная ипотека»
Все новости

Российского арбитра Казарцева могут навсегда отстранить от судейства
Спорт
Российского арбитра Казарцева могут навсегда отстранить от судейства
wikipedia.org  /  Елена Рыбакова

Санкт-Петербург, 7 октября. Судью Василия Казарцева могут навсегда отстранить от работы на футбольных матчах.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) может пожизненно отстранить от судейства арбитра Василия Казарцева из Санкт-Петербурга. Соответствующую информацию представили журналисты издания «Спорт-Экспресс».

На прошлой неделе Казарцев работал арбитром VAR на матче ЦСКА — «Краснодар». В добавленное время он не подсказал главному судье Владимиру Москалеву, что защитник «армейцев» Игорь Дивеев сыграл рукой в штрафной площади. Арбитр не назначил пенальти, а матч закончился нулевой ничьей.

Ранее Алина Кабаева обратилась к главе Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ с официальной жалобой на результаты Олимпиады в Токио. Она уверена, что ставшим призёрами турнира Дине Авериной и Линой Ашрам выставили неверные оценки.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Российского арбитра Казарцева могут навсегда отстранить от судейства
футбол судьи дисквалификация рпл казарцев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru