Сервис «КиноПоиск» снимет сериал о панк-группе «Король и Шут»

Москва, 7 октября. Игровой сериал о создании петербургской панк-группы «Король и Шут» и ее покойном фронтмене Михаиле Горшке Горшеневе выпустят в России в 2022 году. Проектом занимается сервис «КиноПоиск».

Одним из продюсеров сериала выступит вокалист и автор песен «Короля и Шута» Андрей Князев, более известный под прозвищем Князь. К производству привлекли компанию «Лига Фильм» Игоря Панкера Гудкова, который снял для панк-группы три фильма-концерта, сообщает пресс-служба «КиноПоиска».

«До сих пор творчество «КиШ» находит отклик у людей, мы точно знаем это по нашей аудитории. Мы хотим показать историю людей, полную эмоций и событий», — отметил шоураннер «Яндекс.Студии» Дмитрий Нелидов.

По словам Князева, с идеей о создании сериала пришел к нему Гудков. Вокалист «Короля и Шута» немедленно дал согласие на этот проект. Родственники покойного Горшка тоже не возражают против съемок.

«Я давно думал об этом, знаю, что и Горшок мечтал о фильме про группу «Король и Шут»», — подчеркнул Князь.

Михаил Горшенев ушел из жизни в июле 2013 года. Причиной смерти музыканта, которому было 39 лет, назвали токсическую кардиомиопатию и острую сердечную недостаточность, развившиеся на фон употребления спиртного и запрещенных веществ.

Творчество «Короля и Шута» по-прежнему пользуется популярностью у россиян. Например, ранее панк-коллектив попал в топ самых прослушиваемых групп на Spotify.