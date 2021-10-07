Минобороны РФ показало на видео учебные пуски «Калибров» с корабля «Великий Устюг»

Ростов-на-Дону, 7 октября. Команда малого ракетного корабля (МРК) «Великий Устюг» Каспийской флотилии провела учебные стрельбы по мишеням, расположенным у острова Чечень. В ходе маневров были использованы ракеты «Калибр», информирует пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Мишени были выполнены с имитацией объектов условного противника, контроль за точностью стрельбы осуществлял экипаж МРК «Дагестан», сообщили представители ЮВО. Видеозапись запусков ракет с борта «Великого Устюга» предоставлена телеканалом «Звезда».

«Корабельная ударная группа Каспийской флотилии в ходе планового тактического учения в рамках итоговой проверки за 2021 учебный год выполнила пуски крылатых ракет комплекса «Калибр-НК» по береговым целям из акватории Каспийского моря», — отмечается в опубликованном релизе.

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