Военные Сомали захватили склады с оружием «Аш-Шабаб» в Могадишо

Могадишо, 7 октября. Сотрудники Национального агентства безопасности и разведки (NISA) Сомали провели успешную операцию по захвату склада оружия экстремистской группировки «Аш-Шабаб».

Силовики подразделения в столичном Банадире получили наводку о хранении боеприпасов на окраине города. Специалисты проанализировали информацию и нашли несколько тайников.

The Banaadir division of the Somali National Security and Intelligence Agency (NISA) conducted a security operations in the outskirts of the capital.



NISA uncovered underground holes used by an exposed AS cell to hide stashes of weapons.