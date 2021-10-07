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Депутат петербургского ЗакСа Цивилев прокомментировал ситуацию в сфере такси

  /   Обновлено: 07 октября 2021 19:32
Общество
Депутат петербургского ЗакСа Цивилев прокомментировал ситуацию в сфере такси
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 7 октября. Медиагруппа «Патриот» организовала брифинг депутата петербургского ЗакСа, руководителя Санкт-Петербургского отделения межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Алексея Цивилева.

В ходе встречи были затронуты вопросы о ситуации на дорогах страны и работе законодателей в этой сфере. В частности, депутата спросили о его отношении к тому, как агрегаторы относятся к соблюдению закона о водителях. В соответствии с правилами они должны быть гражданами России или трех государств СНГ. На деле ситуация в сервисах такси значительно запутаннее.

«Согласно нашему закону, у нас три страны могут работать в такси — это Узбекистан, Казахстан и Белоруссия, а работают все кому не лень. И пока администрирование соблюдения этого закона я видел только в виде единичных рейдов ГИБДД. Но этого недостаточно, и такси сейчас — один из факторов, которые ухудшают дорожное движение...», — сказал Цивилев.

Депутат отметил, что рычагов давления на агрегаторы на данный момент очень мало. Это большие корпорации, которые говорят с позиции силы. В течение четырех лет не было введено никаких ограничений их деятельности, что и приводит к текущей ситуации.

«Мы должны придумать особые правила для такси и ввести это в нашем федеральном законе, региональном, потому что иначе люди себя чувствуют абсолютно безнаказанно», — сообщил парламентарий.

Брифинг Цивилева состоялся в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в 14:00. В ходе мероприятия также обсудили ситуацию с другими видами общественного транспорта, который активно появляется на улицах Петербурга.

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