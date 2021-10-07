Глава МВД Ливии согласился возобновить рейсы для добровольной репатриации мигрантов

Триполи, 7 октября. Министр внутренних дел Ливии Халед Мазен подтвердил стремление возобновить рейсы для добровольной репатриации мигрантов, решить проблемы, связанные с жестоким обращением с ними, и привлечь виновных к ответственности.

Во время встречи с председателем комитета по иностранным делам парламента Юсефом аль-Агури глава ведомства заявил, что министерство уважает права беженцев и перемещенных лиц. Депутат в свою очередь подчеркнул важность этого мероприятия.

«Рейсы для добровольной репатриации необходимы для облегчения страданий людей в результате переполненности центров содержания и следить за местными и международными сообщениями о нарушениях в отношении мигрантов», — уточнил он.

На переговорах также обсуждались потребности ливийского управления безопасности и возможности использования мировых программ для поддержания стабильности на границах.

Федеральное агентство новостей /

В воскресенье Национальная комиссия по правам человека (NCHRL) осудила сообщения об убийствах и чрезмерном применении силы в отношении мигрантов и лиц, ищущих убежища в Триполи. В заявлении специалисты подтвердили право государства регулировать и контролировать въезд и пребывание иммигрантов и иностранцев, находящихся на его территории.

«Следует приложить все усилия для поддержания порядка, достижения безопасности и стабильности и искоренения преступности. Следует всегда уважать права человека и достоинство всех людей, включая беженцев и перемещенных граждан», — говорится в сообщении.

Организация Объединенных Наций неоднократно осуждала бесчеловечные условия содержания мигрантов в ливийских центрах. Их размещают в сильно переполненных учреждениях с ограниченным доступом к жизненно необходимой гуманитарной помощи.

Ливийские правозащитники ранее призвали главу МВД возобновить депортацию беженцев на родину. Мероприятие соответствует национальным и общественным интересам.