Порошенко уснул на заседании Верховной рады по отставке спикера Разумкова

Киев, 7 октября. Экс-президент Украины Петр Порошенко заснул на заседании Верховной рады, где обсуждался вопрос отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Украинские депутаты отправили в отставку спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. За его отстранение проголосовали 284 парламентария при необходимых 226 голосах.

Журналисты обратили внимание на конфуз, который произошел с Порошенко на этом заседании. Не исключено, что бывший украинский лидер заснул, так как он опустил голову и закрыл глаза. Остается неизвестным, как долго Порошенко просидел в подобном положении.

Ранее сообщалось, что отправленный в отставку спикер Рады сообщил о планах баллотироваться в президенты Украины. По словам Разумкова, решение о его отстранении от должности, возможно, поспособствует реализации его президентских амбиций.