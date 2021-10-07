Продюсеры фильмов о Джеймсе Бонде объяснили успех франшизы

Лос-Анджелес, 7 октября. Фильмы о вымышленном агенте британской разведки Джеймсе Бонде очень востребованы у публики, поскольку умеют отвечать запросам времени. Продюсеры франшизы Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон видят причину успеха бондианы именно в этом.

По словам продюсеров, агент 007 постоянно меняется благодаря участию в проекте новых актеров и режиссеров. При этом Джеймс Бонд не перестает соблюдать традиции и следовать свои убеждениям, пояснила Брокколи в интервью «Ленте.ру».

«Он всегда останется верным своему делу и самоотверженным слугой своей страны, человеком, который не готов поступиться принципами и который готов отдать жизнь ради общего блага», — отметила продюсер.

Как утверждает Брокколи, главный герой бондианы не придает значения персональной выгоде или личной славе. Агент 007 всегда будет выполнять приказы британского правительства, добавила продюсер. Она призвала не бояться перемен, которые происходят с серией фильмов.

Российская премьера ленты «Не время умирать», в которой Дэниэл Крэйг сыграл Бонда в последний раз, состоялась 7 октября. Изначально фильм собирались выпустить в прокат весной 2020 года, но сроки постоянно менялись из-за пандемии, пишет «Культуромания».