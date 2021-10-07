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Сервис Downdetector сообщил о сбое у Spotify
Технологии
Сервис Downdetector сообщил о сбое у Spotify
unsplash.com  /  Morning Brew

Москва, 7 октября. Пользователи стримингового музыкального сервиса Spotify пожаловались на сбой в работе платформы. Об этом сообщил сервис Downdetector, отслеживающий, как функционируют крупные интернет-ресурсы.

Согласно данным с сайта Downdetector, пользователи заметили сбой в работе Spotify 7 октября около 18:00 по московскому времени. Сообщения о проблемах, возникших у пользователей музыкальной платформы, отражены на графике. Диаграмма демонстрирует, на сколько число жалоб превышает типичное для этого времени суток количество обращений.

За последние 24 часа Downdetector получал и другие сигналы о сбоях в Spotify, но их число было незначительно. Например, около 11:18 количество сообщений лишь немного превысило типичный объем отчетов.

Напомним, 5 октября произошел масштабный сбой в работе Facebook, а также в соцсети Instagram и мессенджере WhatsApp. Из-за проблем в работе сервисов в Telegram зарегистрировались 70 миллионов новых пользователей.

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