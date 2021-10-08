Политолог Журавлев: Критика «Северного потока — 2» со стороны Европа — способ торговаться

Перейти на альтернативные источники энергии крупные европейские страны полностью не смогут. Спекулятивные разговоры о том, что природный газ — «оружие России», — это просто попытка снизить цены на поставку. Об этом ФАН рассказал политолог Дмитрий Журавлев, комментируя высказывание лидера России Владимира Путина о том, что глобальный энергетический рынок не терпит «суеты и шараханий».

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев пояснил, что наша страна не собирается использовать статус поставщика в политических целях, как это сделали бы США, Великобритания и большинство других государств.

«Европейцы выходят с протестом на улицы, требуя от правительств своих стран не отключать свет и газ из-за долгов. Цены на газ в Европе дошли до 1800 долларов за 10 тысяч кубометров, но наш президент Владимир Путин одной фразой о том, что Россия верна своим обязательствам и ситуация на энергетическом рынке будет стабилизирована, обеспечил резкое снижение европейских цен на топливо. Очевидно, цена на газ после запуска «Северного потока — 2» упадет еще больше, но не откатится к старой отметке, так как цены никогда не возвращаются до прежнего уровня. Все это очень тревожит Вашингтон, так как американцам надо продавать свой газ. Сланцевый газ, который США ввозят в Европу танкерами, низколиквиден, его можно реализовать только при высоких рыночных ценах», — сообщил аналитик.

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По словам собеседника ФАН, именно поэтому американцы пытаются посеять на европейском энергетическом рынке хаос, внося смуту в естественные процессы и запугивая всех Москвой. США вторят зависимые от них страны, прежде всего Украина.

«Киеву просто некуда деваться. Украине жизненно необходима прокачка транзитного российского газа через собственную территорию, так как за это они получают от так называемой «страны-агрессора» плату. Но Зеленский и его окружение не собираются разговаривать с Москвой вежливо, хотя именно от «Газпрома» зависит, как будет жить этой зимой Украина. Они вторят Вашингтону. Президент Украины во всеуслышание называет внешнюю политику своего государства «наглой» и, судя по всему, гордится хамством, будто чем-то достойным и доблестным. Его можно пожалеть», — признался политолог.

Эксперт заметил, что российский газ крайне необходим ФРГ. Канцлер Ангела Меркель понимает: если Германия разругается с Россией, то попадет в более сложное положение, чем сейчас, ведь эта страна — единственная промышленная в Европе.

«Энергетическая политика для Берлина — это не просто отопление и освещение квартир немцев, это вопрос стратегической важности. Альтернативных источников энергии ни Германии, ни остальным крупным странам не хватит. Немцы вложили деньги в проект перехода на экологические источники энергии на порядок больше, чем Бельгия, но затея бесполезна — многие это понимают. «Зеленый» переход может помочь только небольшой стране с малочисленным населением, которое почти ничего не производит. Экологических проблем при этом у тех, кто откажется от повсеместного использования традиционных энергоносителей, станет больше», — добавил Журавлев.

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Директор Института региональных проблем в качестве примера сложностей, которые возникают в процессе борьбы Европы за экологию, привел электромобили. При постройке они требуют цветных металлов и пластика больше, чем авто с двигателями внутреннего сгорания. Он напомнил, что при этом электроэнергия, которой заряжают аккумуляторы, производится на ТЭЦ. Утилизация отработавших свое электрокаров, по словам политолога, также требует более высоких затрат и ресурсов.

«Так называемое противостояние стран Евросоюза «Северному потоку — 2» — подхалимаж к США. Это традиционная антироссийская риторика объединенного Запада. Они привыкли, что Россия добрая, отходчивая, с ней можно договориться. Разумеется, российского газа ждет вся Европа, покупать его рано или поздно станут все. Именно поэтому правительства европейских государств заключают с «Газпромом» фьючерсные договоры, которые определяют уровень цен и сроков поставок в будущем. Кроме того, критикой «Северного потока — 2» Европа пытается давить на Россию, это их способ торговаться. Запад пытается этим нелепым и некрасивым способом добиться снижения цен на газ из России», — отметил аналитик.

Дмитрий Журавлев предупредил, что, по его мнению, даже после заключения контрактов и поставки желанного топлива из России Евросоюз не прекратит свои нападки. По словам эксперта, Запад будет пользоваться нашим газом и сохранит русофобскую риторику, так как у нас разные цивилизации и понятия порядочности. Он подчеркнул, что Россия, в отличии от Запада, никогда не была колонизатором: мы открыты для диалога на основе взаимного уважения и всегда готовы строить нормальные отношения.

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